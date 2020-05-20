ترامب يدرس حظر السفر إلى بلاده من البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يدرس فرض حظر على السفر من البرازيل إلى الولايات المتحدة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين الثلاثاء: "لا أريد أن يأتي الناس إلى هنا وينقلون العدوى لشعبنا. ولا أريد أن يمرض الناس هناك أيضا. نحن نساعد البرازيل بأجهزة التنفس".

ويأتي حديث ترامب بعدما قفز عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البرازيل، الثلاثاء، إلى 1179 حالة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق في الوقت الذي عزز فيه الرئيس جايير بولسونارو رهانه على دواء كلوروكين كعلاج محتمل.

وكان أعلى رقم للوفيات قبل يوم الثلاثاء 881 وفاة وسجل يوم 12 مايو/ أيار.

وتقول وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الجائحة بلغ 17971 شخصا على الأقل في البرازيل.

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وتجاوزت البرازيل بريطانيا، الإثنين، لتصبح ثالث دول العالم من حيث عدد الإصابات بعد روسيا والولايات المتحدة.

وسجل عدد الإصابات اليومية رقما قياسيا أيضا يوم الثلاثاء بلغ 17408 حالات ليصل الإجمالي إلى 271628 حالة.

وكان بولسونارو تعرض لانتقادات بسبب إدارته لأزمة كورونا ومعارضة فرض قيود على انتقالات الناس بسبب مضار هذه القيود على الاقتصاد.

وقال بولسونارو إن وزير الصحة المؤقت إدواردو بازوللو سيصدر إرشادات جديدة اليوم الأربعاء للتوسع في استخدام كلوروكين المخصص لعلاج الملاريا في معالجة المصابين بفيروس كورونا.