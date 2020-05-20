زعيم طالبان يؤكد التزام الحركة الأفغانية بالاتفاق المبرم مع #واشنطن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقاتلون من حركة طالبان

أكّد زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده الأربعاء أن حركته ملتزمة بالاتفاق التاريخي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة رغم الاتهامات لها بشن آلاف الهجمات في أفغانستان منذ التوقيع عليه.

وقال أخوند زاده في بيان نادر إن "الإمارة الإسلامية ملتزمة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الأميركيين وتحضّ الطرف الآخر على الإيفاء بالتزاماته وعدم السماح بهدر هذه الفرصة المهمة".