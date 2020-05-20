شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جائحة كورونا تتسبب بطفرة مواليد في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواجه إندونيسيا طفرة في عدد المواليد، وقد تشهد أكثر من 400 ألف حالة حمل غير مخطط لها، لكون تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا تمنع الوصول إلى وسائل منع الحمل، حسب الوكالة الوطنية لتنظيم الأسرة.



وأغلقت العيادات الصغيرة أبوابها مؤقتاً، فيما يحد الأطباء والقابلات القانونيات عدد المرضى منذ فرضت الدولة إغلاقاً جزئياً لمنع انتشار الفيروس، وأوضحت الوكالة أن هذا الأمر صعّب على الإندونيسيين الوصول إلى وسائل منع الحمل. وقدّرت الوكالة أنه في أوائل العام المقبل، يمكن أن تشهد إندونيسيا ولادة 420 ألف طفل أكثر مما كان متوقعاً.

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