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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يضرب بقوة في البرازيل.. أكثر من ألف وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء أمس الثلاثاء أنّ فيروس كورونا المستجدّ حصد خلال 24 ساعة أرواح 1179 مصاباً، في حصيلة يومية قياسية، إذ إنّها المرة الأولى التي تتخطّى فيها حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد عتبة الألف وفاة.
وقالت الوزارة إنّ البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، سجّلت لغاية اليوم 271.628 إصابة مثبتة مخبرياً بالفيروس الفتّاك، من بينها 17.971 وفاة.
وهذه هي المرة الأولى، التي تتخطّى فيها حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في البرازيل عتبة الألف وفاة، علماً بأنّ الرقم القياسي السابق في هذا البلد يعود إلى 12 أيار الجاري حين سجّلت وفاة 881 مصاباً خلال 24 ساعة.
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