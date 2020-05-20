100 وفاة و7068 إصابة حصيلة كورونا في أستراليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 7068 حالة حتى الساعة 07:30 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 100 حالة.

وتعافى 6413 شخصا من المصابين بالفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة في أستراليا قبل نحو 16 أسبوعا.

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