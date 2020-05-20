شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة قياسية لإصابات كورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.



وسجلت السلطات أيضا 334 وفاة جديدة، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666.

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