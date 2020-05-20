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تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل طاقمها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل طاقمها

متابعات_ الخليج 365

حطمت طائرة عسكرية روسية لدى هبوطها بالقرب من موسكو ، مما أسفر عن مقتل طاقمها.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (تاس) عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مروحية من طراز "مي -8" كانت في مهمة تدريبية تحطمت عند هبوطها مساء أمسالثلاثاء ، ولقي أفراد طاقمها حتفهم متأثرين بإصاباتهم.

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وأضافت الوزارة أن المروحية تحطمت في منطقة خالية من السكان على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون ناجما عن "خلل فني".

 

ونقلت تاس عن مصدر في خدمات الطوارئ أن الطائرة "دمرت تقريبا" في الحادث، مضيفة أن طاقمها كان مكونا من ثلاثة أفراد.

 

وكان شخص قد لقي حتفه وأصيب آخران في وقت سابق من الشهر الجاري عندما تحطمت مروحية عسكرية من طراز "مي -35" لدى هبوطها في شمال شبه جزيرة القرم.

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