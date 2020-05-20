ضمن عدة مبادرات.. الجيش الوطني الليبي يعلن وقف النار أحادي الجانب بمناسبة عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

طرابلس - الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، وقف إطلاق النار أحادي الجانب بمناسبة عيد الفطر.



جاء ذلك ضمن عدة مبادرات للتخفيف عن الشعب الليبي في عيد الفطر المبارك، بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس.

وقال الجيش الليبي، في بيان، إننا "نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس، والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك".

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وتابع:" منذ بداية شهر رمضان، أعلن الجيش الوطني من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك، فإن ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية".

وأضاف:أن" الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب، كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية، والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية".

وأوضح الجيش أنه "رغبة في تخليص الناس من المعاناة خلال العيد السعيد، وإعطاء أهلنا الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين".

وتابع: "لتجنب سفك الدماء في نهاية شهر رمضان الكريم، ندعوا أن يحذو العدو حذونا وأن يفعلوا نفس الشيء، وبالتالي إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة"