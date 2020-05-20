اخبار العالم

تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصين صباح اليوم الأربعاء تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تسجيل أية حالة وفاة.

Advertisements

 

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الأحدث المسجلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

 

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82965 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا