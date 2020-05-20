شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة واحدة جديدة بكورونا في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت تونس صباح اليوم الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن حالة إصابة جديدة.



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وبذلك ترتفع حصيلة وفيات الفيروس في تونس إلى 47 حالة، فضلا عن 1044 إصابة، حسبما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية عن وزارة الصحة التونسية.

وأوضحت الوزارة أن الوفاة الجديدة سجلت في ولاية قبلي.

وأضافت الوزارة أن 826 حالة تماثلت للشفاء.