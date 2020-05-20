شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 797 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.



وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.

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