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بنس يؤكد إنهاء حظر كورونا بشكل جزئي بأمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

بنس يؤكد إنهاء حظر كورونا بشكل جزئي بأمريكا

متابعات_ الخليج 365

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، إن جميع الولايات الخمسين ستعيد فتح اقتصاداتها بشكل جزئي، لإنهاء الإغلاق المفروض إثر جائحة كورونا. 

 

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وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده حققت تقدما رائعا في مكافحة ، مضيفا أن ولايات أمريكية عديدة بالبلاد نجحت في احتواء الوباء.

 

وأوضح ترامب، أن عقار هيدروكسي كلوروكين يعزز من مستوى السلامة للوقاية من فيروس كورونا، وسجلت الولايات المتحدة نحو 1.53 مليون إصابة، وأكثر من 90 ألفا و978 وفاة.

 

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