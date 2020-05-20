مقتل 12 جندياً في هجوم إرهابي لبوكو حرام بالنيجر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن جيش النيجر مقتل 12 من جنوده، وإصابة 10 آخرين بجروح في هجوم شنّه ليل الإثنين-الثلاثاء "إرهابيون من بوكو حرام" على مركز بلابرين العسكري في جنوب شرق البلاد.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: إنّ" القوات المسلّحة أطلقت عقب الهجوم عملية لتعقّب الإرهابيين تمكّنت خلالها من قتل سبعة منهم".
وكان ناشط في المجتمع المدني ومسؤول منتخب محلّي أعلنا صباح الثلاثاء عن وقوع هذا الهجوم، لكنّهما لم يقدّما أي حصيلة.
وفي بيانها قالت الوزارة إنّه "ليل الإثنين-الثلاثاء، هاجم إرهابيون من بوكو حرام مدجّجون بالسلاح مركز استطلاع بلابرين الواقع على بعد 36 كلم شمال شرق نغويغمي في منطقة ديفا".
وأضاف البيان أنّ "الحصيلة المؤقّتة هي على النحو الآتي: في صفوفنا، قتل 12 جندياً، وأصيب عشرة آخرون وتمّ إحراق أعتدة أو سرقتها، وفي صفوف العدو، مكّنت المطاردة التي شنّها عناصر القوات المسلّحة النيجرية في نغويغمي من قتل سبعة إرهابيين واسترجاع العتاد المسروق".
وتابع، أنّ هناك "عمليات تمشيط تجري حالياً للقبض على المهاجمين أو قتلهم".
وكانت هذه القاعدة العسكرية نفسها تعرّضت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لهجوم أسفر عن مقتل 12 جندياً وإصابة ثمانية آخرين بجروح.
ومنذ مطلع مايو/ أيار تشهد منطقة ديفا بصورة مستمرة معارك عنيفة بين الجيش وإرهابيين.
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