محمود عباس يعلن الانسحاب من اتفاقيات السلام مع الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انسحاب بلاده من اتفاقيات السلام الموقعة مع الولايات المتحدة وإسرائيلية، وذلك رداً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وعلى إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

وقال عباس، في كلمة خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إنّ السلطة الفلسطينية أصبحت "في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية" ومن "جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".

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وأضاف عباس أن على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداءاً من الآن "تحمّل جمع المسئوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني كان قد هدد مراراً وتكراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعلن قطع "كل العلاقات" مع إسرائيل والولايات المتحدة عقب إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وبموجب خطة ترامب للسلام، التي أعلن عنها في أواخر يناير الماضي، فإن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية