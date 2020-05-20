ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي كثّفت خلال الليل الماضي وصباح اليوم من دوريّاتها الراحلة والمؤلّلة عند مداخل قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب، وأقامت العديد من الحواجز الثابتة والظرفيّة على الطرقات الرئيسيّة لمراقبة حركة سير الآليّات طبقًا لقرارات التعبئة العامة، مع التشديد على إلزاميّة ارتداء الكمّامات وعدم التواجد في الأماكن المكتظّة".
ولفت إلى أنّ "دوريات الجيش اللبناني تشدّدت خلال ساعات الليل في مراقبة التزام المواطنين بالحجر المنزلي، حفاظًا على سلامتهم من وباء "كورونا" المستجد"، مبيّنةً أنّ "بموازاة ذلك، كثّفت شرطة البلديات من دورياتها في الشوارع الداخليّة وأمام السوبرماركات ومحال الخضرة، لحثّ الأهالي على ضرورة التقيّد بتدابير السلامة العامة والحفاظ على النظافة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حواجز للقوى الأمنية بحاصبيا والعرقوب لمراقبة الإلتزام بقرارات التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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