اشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائبة ​رولا الطبش​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "كل التبريرات التقنية أو الفنية أو المالية التي يطلقها أكثر من مرجع، تعليقا على ازدياد ساعات التقنين في كل ​لبنان​، وللمفارقة عند موعد الإفطار تماما، إنما هي تبريرات مرفوضة كليا، بل تؤكد أن سوء الإدارة وقد يكون مقصودا قد وصل لمرحلة الضرر الفادح بحقوق المواطنين، وهذا يستوجب محاسبة قضائية فورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: كل التبريرات عن انقطاع التيار مرفوضة وتستوجب محاسبة قضائية فورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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