الدكاش: للإسراع في العمل بمعمل غوسطا لمعالجة النفايات

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​النفايات​ في ​كسروان​ وجبيل أزمة خطيرة تزيد مآسي الناس مأساةً جديدةً. لذا، يجب الإسراع في العمل بمعمل غوسطا ل​معالجة النفايات​". ودعا إلى "إبعاد ال​سياسة​ والمناكفات عن صحّة الناس، ولتبادر الدولة".

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