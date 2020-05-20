شركة رامكو: ما صدر عن طريقة التعامل مع المستخدمين افتراء

اشارت شركة "​رامكو​" في بيان، الى انه "طالعتنا ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ببيانات معدة من اصحاب الاقلام السوداء تتضمن افتراءات لا حصر لها بحق الشركة و طريقة تعاملها مع عمالها ومستخدميها، بالاضافة الى ​فيديو​ اقل ما يقال عنه انه يحتوي على كمية كبيرة من الحقد والابتزاز أبى معدّوه الا ان يستمروا في ابتزاز الشركة ولاهداف اصبحت لا تخفى على أحد، فبعد الاحداث الاخيرة التي حصلت في الشركة نتيجة مطالبات ​العمال​ لناحية سعر صرف ​الدولار​ وقيام الادارة بجهد كبير ومساعي مع سفير وقنصل ​بنغلادش​ في ​لبنان​ حيث اطلع سعادته بشكل مباشر على التقديمات التي تقوم بها الشركة تجاه العاملين لديها وبخاصة من الجنسية البنغالية، بالاضافة الى التوصل لاتفاق مبدئي يحل مطالب العمال وأدى كل ذلك الى احتواء الموقف، قامت مجموعة من المتضررين من اصلاح الوضع بفبركة فيلم يتضمن تعذيبا لاحد العمال في مصلى تابع لهم داخل حرم الشركة، هذا المصلى الذي اصرت الشركة على انشائه حرصا منها على قيام العمال بممارسة شعائرهم الدينية، وأوحت وكأن هذا التعذيب هو من فعل ادارة الشركة الامر الذي تنفيه وترفضه الشركة جملة وتفصيلا ويمكن لأي مشاهد ملاحظة ان هذه التمثيلية الرخيصة انما تمت بايادي بعض العمال انفسهم وهذا ما يكشفه الفيديو بنفسه عبر العمال الذين يحيطون به وهم يقومون بهذه التمثلية ويتكلمون معه والا كيف يمكن لهكذا تعذيب ان يمر دون ان يتدخل احد للدفاع او رد الاذى عن زميله؟".

اضاف: ان "شركة رامكو اعدت ملفا كاملا عن وضع العمال الاجانب وهي تفخر انها شركة نموذجية لناحية الحرص على كل ال​حقوق الانسان​ية التي يجب ان يتمتع بها اي موظف او عامل لديها وقد اودعته الجهات المختصة".

ودعت الشركة "​وسائل الاعلام​ والمؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان الى زيارة مركز الشركة و الاطلاع عن كثب على غرف العمال والمطعم واماكن الترفيه والراحة المعدة لهم واماكن التعقيم والتنظيف الخاصة بهم"، كما دعت المواطنين الى "التنبه لمثل هكذا افعال وبخاصة على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اكاذيب وافتراءات بحق الشركة والتي لا هدف لها الا الاساءة الى صورة لبنان اولا وصورة اللبنانيين أمواطنين كانوا ام شركات تعمل تحت سقف القيم اللبنانية و القوانين المرعية".

واكدت انها "ستلاحق كل معتد او محرض او مشارك في اعمال الاساءة للشركة ولسمعتها امام ​القضاء​ الجزائي المختص وهي لن تتهاون في ذلك" .