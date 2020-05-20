وزير الصحة: نتطلع للمستقبل بعين التفاؤل الحذر للخروج من هذا التحدي بأقل الأضرار

لفت وزير الصحة العامة حمد حسن خلال اطلاق وزارة الصناعة بالتعاون مع الأمم المتحدة توصيات لمكافحة فيروس كورونا إلى انه "ننوه بالعمل الحكومي المتجانس مع اللجان المختصة بتشكيل نقاط إيجابية ومتقدمة في مواجهة وباء كورونا"، مشيرا إلى ان "دورنا في هذه المرحلة حماية المجتمع اللبناني والمجتمعات المقيمة والضيوف"،
وأوضح انه "نلجأ اليوم إلى استراتيجية التقصي المبكر للحالات بهدف حجرها من ثم معالجتها بالتوازي مع رفع الجهوزية، لأن مسار رفع الجهوزية من أهم النقاط في كسب الوقت في هذه المرحلة". وأضاف "إن النشاط الذي يؤديه وزير الصناعة عماد حب الله بالعودة الآمنة إلى الحياة الاقتصادية ومنها الصناعية تحد جديد وبتعاوننا جميعا نستطيع تجاوزه".
وشدد على ان "الدور الاهم هو تعاوننا جميعا في القطاعات المختلفة وهذا التعاون البناء لحماية الامن الاقتصادي ضرورة مع احترام التدابير الآيلة للحفاظ على الصحة، ونحن نتطلع إلى المستقبل بعين التفاؤل الحذر للخروج من هذا التحدي بأقل أضرار ممكنة".
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