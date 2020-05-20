حب الله أطلق التدابير الوقائية لمكافحة كورونا في المصانع:هذا القطاع ركيزة أساسية للأمن المتعدد الأطراف

لفت وزير الصناعة ​عماد حب الله​، في كلمة له خلال إطلاق توصيات لمكافحة ​فيروس كورونا​، الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، كلفني بتمثيله في حفل اطلاق التوصيات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا في ​المصانع​ ال​لبنان​ية، ويسعدني أن أطلق مرحلة جديدة من الإجراءات العلمية والعملية لمواجهة الوباء وأثمن رعاية دياب لهذا الإحتفال وهو الحريص على دعم أي مشروع له علاقة بالإنتاج و​الأمن​ الصحي والغذائي والصناعي والإجتماعي"، موجها الشكر الى "الوزراء المعنيين على مشاركتهم الفعالة وأعضاء الهيئة الوطنية لمواجهة الوباء، ونثمن أيضا جميع الجهات الدولية من أصدقاء لبنان ووسائل الإعلام المواكبة لهذه الإجراءات".

وأشار الى أنه "سبق ل​وزارة الصناعة​ أن اتخذت سلسلة من التدابير تهدف لتصحين إطار العمل للعاملين في القطاع وجعله آمنا لمواكبة الإنتاج الوطني عبر إصدار مقاييس ومواصفات للمعدات المرتبطة بمكافحة الوباء في سبيل تنمية مستدامة"، معلنا "أننا نطلق اليوم هذا النشاط المشترك بين وزارة الصناعة ومنظمة ​الأمم المتحدة​ للتنمية الصناعية وسفارتي ​ايطاليا​ و​اليابان​، وبالتنسيق مع ​منظمات الأمم المتحدة​ ل​تحقيق​ ما نصبو اليه وهو قيام قطاع انتاجي صناعي مميز آمن وفاعل وقادر على تأمين أقصى ما يمكن من الأمن الصناعي في أسرع وقت وأقل كلفة وفائض في النتائج".

وشدد حب الله على أن "هذا القطاع ركيزة أساسية للأمن المتعدد الأطراف، للبنان أفضل نحو مستقبل مستقر آمن"، معتبرا أن "الصناعيين اللبنانيين يتمتعون بإرادة صلبة وقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف الصعبة، بالإضافة الى كفاءة عالية في الإنتاج ونحن نعمل لمواكبتهم ضمن اطار ادارة تنظيمية".

وأوضح أن "إنتقال إقتصادنا من ريعي الى منتج كان لا بد وأن يتناسب بالتوازي مع الإجراءات التي نطلقها اليوم وترتكز على القدرة على الإنتاج في مجال ​الزراعة​ والصناعة والخدمات مع الحفاظ على الصحة و​السلامة العامة​ للعاملين"، موجها الشكر الى "​وزارة الصحة​ والحكومة على الجهود لحماية اللبنانيين والمقيمين، وما نقوم به هو لحماية العامل اللبناني والإنتاج اللبناني".