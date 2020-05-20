جريحان باشكال فردي في بيت حاويك الضنية

اصيب شخصان بجروح في بلدة بيت حاويك- ​الضنية​ منتصف ليل امس، نتيجة إشكال فردي تخلله تضارب بالأيدي وتكسير سيارات، وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهما ونقلهما إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ للمعالجة.

وعلى الفور، حضرت إلى البلدة عناصر من ​الجيش​ من أجل فض الإشكال وضبط الوضع، وأوقفت أشخاصا للتحقيق معهم.