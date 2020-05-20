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جريحان باشكال فردي في بيت حاويك الضنية

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اصيب شخصان بجروح في بلدة بيت حاويك- ​الضنية​ منتصف ليل امس، نتيجة إشكال فردي تخلله تضارب بالأيدي وتكسير سيارات، وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهما ونقلهما إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ للمعالجة.

وعلى الفور، حضرت إلى البلدة عناصر من ​الجيش​ من أجل فض الإشكال وضبط الوضع، وأوقفت أشخاصا للتحقيق معهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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