جبور: باسيل يتحمل جزءا اساسيا من الوضع الذي وصلنا اليه وقد اصبح مكروها من الراي العام

اشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور الى انه لا يوجد بديل عن الحكومة الحالية في الوقت الراهن، ونحن امام اسابيع حاسمة لانقاذ لبنان من الفوضى، ومن المصلحة العليا للبنانيين والاستقرار ان نعطي فرصة للحكومة. واوضح انه بين ان تسقط الحكومة ويقع الانهيار الشامل نحن نفضل ان نعطي فرصة للحكومة، ونحن لسنا في مرحلة سياسية عادية كي نتكلم عن موالاة ومعارضة، ولا مصلحة لاحد في لبنان لادخال البلد في الفوضى.
ولفت جبور في حديث تلفزيوني، الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلعب لعبة فوق الطاولة وتحت الطاولة، تحت الطاولة كل التعيينات يجب ان تمر عبره، وفوق الطاولة يتبرأ من الحكومة كي لا يتحمل تبعاتها، الا ان لبعته مكشوفة وهو يتحمل جزءا اساسيا من الوضع الذي وصلنا اليه. واعتبر ان باسيل اصبح وجها مكروها للشعب اللبناني وهو يحتاج الى 5-6 سنوات كي يصبح مقبولا من الشعب، وهو اصبح خارج السباق الرئاسي الا انه يبقى لاعبا اساسيا، وهذا العهد فشل ومن يفشل لا يستطيع توريث فشله، والرئيس القادم يجب ان يقطع مع العهد الحالي.
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