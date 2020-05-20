وزني اصدر قرارا بعدم احتساب فترة تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية

أصدر ​وزير المالية​ د. ​غازي وزني​ قراراً يتعلّق بعدم احتساب فترة تعليق المهل التي نصّ عليها القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)، ضمن مدة التأخّر عن قيام المكلّفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع ​الضرائب​ والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية ​المالية العامة​، سواء لجهة احتساب غرامات التحقق أو غرامات التحصيل، كما لا تحتسب تلك الفترة ضمن مدة التأخّر عن ممارسة هؤلاء المكلفين لحقوقهم الضريبية كافة.

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