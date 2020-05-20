الدفاع المدني: قتيل وجريح جراء حادث سير في اللبوة- بعلبك

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا على سحب قتيل وجريح من داخل سيّارتهما جرّاء تعرّضها لحادث سير وقع في اللبوة - بعلبك".
وأوضحت أنّ "العناصر قد استعانوا بمعدّات الإنقاذ الهيدروليكيّة للتمكُّن من سحبهما بسبب تضرّر هيكل السيارة بشدّة جرّاء قوّة الحادث؛ فيما تولّت جهات أُخرى نقلهم إلى المستشفى".
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