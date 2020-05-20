النشرة: الطيران الإسرائيلي يشن غارات وهمية فوق قرى بنت جبيل ومرجعيون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن أن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ يحلق الآن فوق النبطية و​إقليم التفاح​ ويشن غارات وهمية فوقى قرى ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​. إضغط للمزيد

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