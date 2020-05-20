توقيف نائب نقيب الصرافين وختم محلات بالشمع الأحمر

أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قبيل منتصف ليلة أمس، بتوقيف نائب نقيب الصرافين الياس سرور وعدد من الصرافين.
وأعطى القاضي إبراهيم إشارة الى مفرزة الضاحية القضائية بإقفال محلات "و.المصري" بالشمع الأحمر، كما أقفلت دورية من الشرطة القضائية محل "صرافة المصري" في منطقة التل في طرابلس بالشمع الأحمر.
إشارة الى أن نقيب الصرافين محمود مراد لا يزال قيد التوقيف منذ السابع من أيار الجاري مع عدد كبير من الصرافين ناهز الأربعين من مختلف المناطق على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار وتحقيق أرباح طائلة.
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