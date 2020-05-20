شعبة المعلومات توقف مرتكبي جريمة مرجحين - الهرمل في اقل من ساعتين

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه بتاريخ 18/5/2020، وفي محلّة مرجحين_ جرد الهرمل، عُثر على: ح. ن. (مواليد عام ۱۹۹۲) مصاباً بعدّة طعنات بواسطة آلة حادة في وجهه، ورقبته، ومختلف أنحاء جسمه، وهو بحالة غيبوبة، ووضعه الصحي خطير، وقد نُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
ولفت البيان الى انه على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة المتابعة الفورية والحثيثة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلَين، وتوقيفهما في خلال أقل من ساعتين على حصول الحادثة، وذلك أثناء محاولتهما الفرار الى محافظة الشمال على متن فان لنقل الركّاب، وهما:
- م. ن. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
- أ. أ. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)
وتبيّن انهما من أصحاب السوابق بجرائم تعاطي مخدرات، وسرقة، ومحاولة قتل وإطلاق نار.
بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على استدراج (ح. ن.) الى محلة جرد مرجحين، وطعنه بهدف قتله، نتيجة خلافات مادّية فيما بينهم بسبب المخدرات.
أودعا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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