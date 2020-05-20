الأمن العام: توقيف 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان، انه "في إطار متابعة أعمال الصرافة غير القانونية وبناء لإشارة المدعي ​العام المالي​، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين (أ.ج.ع) و (ب.م.ض) يملكان محلا لبيع المعجنات في ​مدينة طرابلس​، (أ.م.ش) يملك محلا لبيع ​التبغ​ في ​مدينة بعلبك​ و(و.ح.ح) يعمل كصراف متجول في مدينة بعلبك، لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص. كما ضبطت الدوريات كمية من العملات المتداول بها. وبمراجعة المدعي العام المالي أشار بإحالتهم مع المضبوطات إلى ​النيابة العامة المالية​ وختم محل بيع التبغ بالشمع الأحمر".

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