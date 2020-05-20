إقتحم عدد من المواطنين، بعد منتصف الليل، محطة ديرنبوح - الضنية التابعة لشركة كهرباء لبنان إحتجاجا على التقنين القاسي الذي تعانيه مناطق شمالية عدة، ومن أجل الضغط على الشركة لإعادة التيار إلى مناطقهم والتخفيف من التقنين .
وقد عمل المحتجون على خلع البوابة الحديدية الخارجية للمحطة ثم رموها أرضا قبل أن يحاولوا إقتحام باب المدخل الرئيسي الداخلي وكسر زجاجه، بعد حصول مشادات بينهم وبين موظفي الشركة الذين يداومون فيها ليلا. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان لضبط الوضع وأوقفت عددا من المحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون على تقنين الكهرباء اقتحموا محطة ديرنبوح وخلعوا بابها الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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