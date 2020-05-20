مسؤول صيني: بكين "لن تتسامح إطلاقا" مع انفصال تايوان عن الصين

أكد متحدّث باسم أعلى هيئة معنية ب​تايوان​ في بكين الأربعاء أن ​الصين​ "لن تتسامح إطلاقا" مع انفصال ​الجزيرة​ عنها، بعد تنصيب الرئيسة تساي إنغ-ون التي فازت بولاية ثانية في تايبيه.

ونقلت وكالة أنباء الصين ​الجديدة​ عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان ما شياوغوانغ قوله "لدينا (...) القدرة الكافية للدفاع عن السيادة الوطنية و​سلامة​ الأراضي ولن نتسامح إطلاقا مع أي أنشطة انفصالية أو أي تدخّل لقوى أجنبية في سياسات الصين الداخلية".