أعلنت وزارة الصحة في ​سنغافورة​ "تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع إجمالي الإصابات إلى 29364 حالة". وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "فيروس "كورونا" أدّى على الأقل إلى وفاة 320 ألفًا و255 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، وفق تعداد أعدّته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة، الساعة 19:00 (ت غ) مساء أمس الثلثاء. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و850 ألفًا و670 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 570 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 29364 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.