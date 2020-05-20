"العمال" البريطاني يلغي مؤتمره السنوي

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لندن: أعلن حزب العمال البريطاني إلغاء مؤتمره السنوي المقرر في سبتمبر المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت ناطقة باسم أكبر حزب معارض في بريطانيا الثلاثاء "نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد قررنا تأجيل المؤتمر السنوي هذا العام". واضافت أن "اولويتنا هي سلامة أعضائنا وطواقمنا وزوارنا (...) وضرورة حماية الصحة العامة". وستنظم نشاطات عدة على الانترنت عوضًا عنه.

وكان يفترض ان يشارك حوالى 13 ألف شخص بين 19 و23 سبتمبر في ليفربول (شمال غرب انكلترا) في هذا المؤتمر الأول بعد تولي كير ستارمر قيادة الحزب.

ستارمر الوسطي والمؤيد للتكامل الأوروبي، انتخب في ابريل خلفا لجيريمي كوربن اليساري بشدة والذي هزم في الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر.

يثير قرار إلغاء مؤتمر العماليين تساؤلات عن إمكانية إلغاء مؤتمرات الأحزاب الأخرى، بما فيها الحزب المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون.

