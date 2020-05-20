جريمة قتل في فندق بمكة المكرمة.. والقاتل: قال لي كلمات خادشة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ألقت الشرطة السعودية القبض على مواطن سعودي بتهمة قتل أحد الأشخاص صباح أمس الثلاثاء بأحد فنادق مكة المكرمة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن "الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا صباح أمس من أحد موظفي استقبال الفنادق بحي العزيزية يفيد بوجود شخص متوفى داخل غرفته بالفندق".

وأضافت المصادر: "المجني عليه كان داخل غرفته وعليه آثار دماء، وعثرنا على سكين داخل برميل النفايات خارج غرفته، وعند الرجوع إلى كاميرات الفندق شوهد شخص يخرج من باب المصعد وبحوزته كيس، وقد طرق الباب على المجني عليه، ثم أمسك به وطرحه أرضا قبل إغلاق باب الغرفة، ثم بعد مرور دقائق غادر المكان وثيابه ملطخة بالدماء، ودخل غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه بذات الفندق".

وأضافت الصحيفة: عند مواجهة المتهم سعودي الجنسية اعترف بجريمته، مدعيا أن المجني عليه قام بالتلفظ عليه بكلمات خادشة. ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن المتهم ظهرت عليه آثار الاضطرابات النفسية.​