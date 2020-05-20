محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
قررت إدارة مدرسة شباس الشهداء الرسمية للغات، التابعة لإدارة دسوق التعليمية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إغلاق المدرسة، لإجراء عملية التطهير والتعقيم، إثر إصابة عاملة بالمدرسة بفيرروس كورونا المستجد.
وقال مصدر بإدارة دسوق التعليمية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إجراء أعمال التطهير جاء لطمأنة أولياء الأمور والطلاب، تزامنًا مع تقديمهم الأبحاث الدراسية بمقر المدرسة.
وأصيبت العاملة بالفيروس، إثر مخالتطها شقيقتها وزوجها الذين أصيبا بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة عاملة بكورونا.. إغلاق مدرسة في كفر الشيخ للتطهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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