ثقافة جنوب سيناء تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإنشاد الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن فرع ثقافة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، نتيجة مسابقة الإنشاد الديني التي أطلقها الفرع ضمن المسابقات الرمضانية، على مستوى مدن المحافظة عبر الإنترنت، تحت عنوان "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وقال أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن المركز الأول في مسابقة الإنشاد الديني فاز به وائل محمد، وفاز بالمركز الثاني الشيخ عمر عاشور، وفاز السيد محمود الرفاعي بالمركز الثالث، وجميعهم من مدينة الطور.

وأكد مدير الثقافة، أنه جرى تشكيل لجنة للتحكيم برئاسة الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن فرع ثقافة جنوب سيناء، قد أطلق المسابقة في خمسة مجالات هي "إلقاء الشعر، الإنشاد الديني، والرسومات الرمضانية، والغناء، والعزف".