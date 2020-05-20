بعد إصابته بكورونا..محافظ كفر الشيخ يتواصل مع محافظ الدقهلية في العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كقر الشيخ - إسلام عمار:

تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك للاطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل محافظ كفر الشيخ، إلى محافظ الدقهلية، دعوات وتمنيات القيادات التنفيذية، والشعبية، وأهالي المحافظة، بداوم الصحة والعافية له لاستكمال مسيرة العمل والعطاء لأبناء محافظته.