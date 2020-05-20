محمد اسماعيل - القاهرة - كقر الشيخ - إسلام عمار:
تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك للاطمئنان عليه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونقل محافظ كفر الشيخ، إلى محافظ الدقهلية، دعوات وتمنيات القيادات التنفيذية، والشعبية، وأهالي المحافظة، بداوم الصحة والعافية له لاستكمال مسيرة العمل والعطاء لأبناء محافظته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا..محافظ كفر الشيخ يتواصل مع محافظ الدقهلية في العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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