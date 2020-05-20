كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر سي إن إن: ترامب يزرع الانقسام والإرتباك مع اقتراب إعادة فتح البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأنه إذا نجحت أمريكا في سعيها المحفوف بالمخاطر إلى اعادة فتح البلاد، فستكون على الرغم من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس بسببه.

بحلول نهاية هذا الأسبوع، ستكون جميع الولايات الخمسين قد اتخذت بعض الخطوات على الأقل لإعادة فتح المجتمعات والاقتصادات حيث تتوقف البلاد عن مقاومة الفيروس وتحاول أن تتعلم التعايش معه - على الأقل حتى ظهور علاج مثبت أو تطوير لقاح.

لكنهم لن يرعاهم رئيس يقدم المشورة حول كيفية الانفتاح بأمان، أو تمكين مسؤولي الصحة العامة، أو تحمل مخاوف واهتمامات مواطنيه علنًا.

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بدلًا من ذلك، يقوض ترامب أفضل ممارسات حكومته عن طريق تناول جرعات من عقار هيدروكسي كلوروكوين، مما أدى إلى تشويه الدراسات التي وجدت أنه غير فعال في مكافحة Covid-19 ورفض ارتداء قناع كما أوصى به خبراء الصحة.

لكن في بلد ترامب، يري المشجعون المخلصون ان كل خطوة يتخذها الرئيس والتي تبدو تقصيرًا في أداء واجباته على أنها الوفاء بوعد القيادة المنشقة التي صوتوا لصالحها في عام 2016.

إن استراتيجية ترامب - التي تنشط القاعدة التي يعتقد أنها جواز السفر إلى فترة ثانية - تثير تخميرًا سياسيًا قابلًا للاحتراق من المرجح أن يزيد من تعميق الانقسامات الوطنية التي تفاقمت بسبب الوباء.

