كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أكثر من 5600 حالة جديدة في أكبر قفزة ليوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الهند 5،611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهي أكبر قفزة ليوم واحد منذ بدء الوباء، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في البلاد.

في نهاية الأسبوع الماضي، شهدت الهند ارتفاعًا في أعداد الإصابات، حيث ارتفع إجمالي الحالات بمقدار 10000 في يومين فقط. وقالت الوزارة إن الأرقام الأخيرة ترفع الإجمالي الوطني إلى 106.750 حالة وفاة و3303 حالة وفاة.

ويتركز أكبر عدد من الحالات في ولاية ماهاراشترا الغربية، التي لديها 37136 حالة و1325 حالة وفاة حتى الآن.

أجرت الهند أكثر من 2.5 مليون اختبار على مستوى البلاد حتى الآن، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية.

