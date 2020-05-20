كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة الإسبانية تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لكل من يتجاوز عمره 6 سنوات لكبح تفشي كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الإسبانية، رفعت الحظر المفروض على الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا، وأبقته على السفن السياحية مع استمرار وضع المسافرين الوافدين في الحجر الصحي.

وشجع تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إسبانيا التي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد الإصابات، على بدء تخفيف واحد من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

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ومنعت السلطات الإسبانية، رحلات الطيران من إيطاليا منذ يوم 11 مارس، في إطار مساعي احتواء تفشي فيروس كورونا، فيما ساعدت حالة الطوارئ على الحد من العدوى، لكنها فرضت قيوداً غير مسبوقة على الحدود والحركة وسببت ضررا اقتصاديا هائلا.

ويستعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر شهر يونيو المقبل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.