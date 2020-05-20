كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 09:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر يفطرون أبري ومديدة ويمدحون النبي حتى طلوع الخليج 365.. لرمضان وجوه أخرى في تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتنسم نفحات شهر رمضان في تشاد، تلك البلاد الصحراوية مترامية الأطراف، الضاربة بجذورها في التاريخ منذ مملكة الكانم والبرنو الإسلامية والتي تعود للقرن الثاني الهجري، حيث الأجواء الدينية الخالصة من صوم وعبادة وتراويح وتجنب للمعاصي وذكر ومديح للنبي العدنان قد يصل حتى آذان الخليج 365.

الاستعداد لرمضان

تشهد الأيام السابقة لقدوم الشهر استعدادات مكثفة من التشاديين لاستقبال رمضان قبله بعدة أيام، فيجهزون الأكلات ويأخذون النية ويصلون القيام في استعداد روحي كامل، حسبما يذكر هارون جنية، مفوض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تشاد، مبينًا أن المنزل التشادي هو نواة رمضان، لأنه يختلف كثيرًا عن منازل القاهرة، فهو متسع يقام على مسافة شاسعة من الأرض فيتيح لصاحبه استيعاب واستقبال عدد كبير من الضيوف، وعدد غرفة كبيرة مما يعطي الساكنين داخله حرية التنقل واستيعاب الضيوف دون إيذاء أصحاب المنزل.

مائدة الإفطار

وأكد جنية في حديثه إلى "الخليج 365"، أن مائدة الإفطار في تشاد لها نكهتها المميزة شكلًا وموضوعًا، فلا يقل عدد المنتظرين لآذان المغرب على المائدة عن 10-15 فرد من أهل البيت وأفراد العائلة والأقارب، حيث جرت العادة في المدن الكبيرة ان يدعوا سكانها إخوتهم وعائلاتهم في البدو والريف، وذلك حسب مكانة الشخص، وكلما كانت مكانة الشخص أعلى وغني في القبيلة أكثر أفراد القبيلة تشد الرحال إليه في الشهر الفضيل، ويقام الإفطار في غرفة متسعة داخل البيت التشادي أو في الشارع أمام المنزل.

وتتعدد أشكال وأصناف الأكل على مائدة الإفطار التشادية أكلات خاصة ذات المذاق الحلو مثل الزلابية، وتصنع من الدقيق ولكنها أكبر من المصرية ولا يضاف سكر أو عسل أثناء قليها، بل يضاف لها سكر داخل العجينة المعدة لها، ومنها الشوربة وهي حساء من اللحمة والخضار يقدم في إناء كبير جدًا ويصب منه للمتواجدين على المائدة، وأبري وهو عبارة عن مشروب من الدخن والذرة ويحرقوها في النار وتشرب، وتشرب مع الزلابية، والمديدة هي عبارة عن وجبة من الذرة والغلة ويصب معها حليب روابة مع السكر، والكركدية الذي يسمى عند التشاديين " انجرا "، و"مليك" يصنع من القمح يغلي في النار يكون تخين وفيه ماء وسكر، والعصيدة وبعض الناس يفطورا بها، - حسب جنية-.

روحانيات رمضان

Advertisements

وتطرق مفوض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تشاد، إلى الأجواء الروحية لرمضان حيث يتجه بعض الناس إلى المساجد الكبيرة خاصة في العاصمة أنجمينا في مسجد الملك فيصل الذي يصلي بقرآن كامل في رمضان، وباقي المساجد يصلوا 13 ركعة، وتعرف تشاد عادة المساجد الصغيرة والتي تنشأ أحد أركان البيت يصلي فيه أهل البيت والجيران ووزارة الأوقاف تعين أئمة، في المساجد الكبيرة والصغيرة، ولكن رمضان الحالي، المساجد أغلقت حتى للفريضة.

وتنساب الفيضات الروحية ففي ليلتي الإثنين والجمعة ليلة الجمعة في رمضان، تبدأ وصلة من المدائح النبوية في كل زاوية أو مسجد بعد التراويح، ينقسم فيها التشاديون ما بين مردد ومستمع، وهي تستمر حتى مطلع الخليج 365 أو حتى الساعة 12 في ادناها، وتشرف عليها الطريقة التيجانية، وتنشد بها الأناشيد مثل بردة القصيرى وغيرها، غير الحفلات التي تتبناها المساجد الكبيرة في يومي غزوة بدر في 17 رمضان وليلة القدر 27 رمضان، والتي تكون عبارة دروس دينية تتجمع حولها الناس، فالمساجد أرضها واسعة وتتحمل عدد كبير من الناس الذين يستمعون إلى محاضرات المشايخ الكبار.

السحور والآذان مرتين

وبين جنية، أن وجبة السحور في تشاد تتكون من حليب ومديدة، وكثير من الأحيان تتكون مما بقي من طعام الإفطار إلى وقت السحور، ولا يوجد مسحراتي أو غيره من أشكال إحياء السحور، عدا أن الآذان يؤذن مرتين، منبهًا التشاديين بالسحور والإمساك.

كورونا العنوان الأبرز لرمضان

"لقد حرمتنا كورونا كل شيء" بتلك الكلمات وصف جنية تأثير كورونا، مشيرًا إلى أنه تعدى إغلاق المساجد فمنعت عادة ضيافة أي سائر في الشارع إلى موائد رمضان، ومنعت عادة تبادل الزيارات بعد العشاء حتى الساعة من 10 إلى 12 في منازل الآخرين، التي كان يعتاد عليها الشباب التشادي عقب الفراغ من صلاة التراويح، كما لا يوجد إفطار لضيوف.

بينما وصف أحد منسقي تجمع المهنيين التشاديين طلب عدم ذكر اسمه، أن جائحة كورونا هي العنوان الأبرز لرمضان هذا العام في تشاد، حيث تم تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى لمدة أسبوعين، وتم حل لجنة التنسيق المكلف بإدارة الجائحة، والآن تم تشكيل لجنة جديدة برئاسة رئيس الجمهورية نفسه، وينتظر حلولا قوية لوقاية البلاد من الوباء.