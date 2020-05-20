القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن وكيل أعمال نيمار السابق، والمقرب من عائلة اللاعب البرازيلي، قوله إن "نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لن يرحل عن حديقة الأمراء في الميركاتو الصيفي القادم".
وذكر ريبيرو، الثلاثاء، خلال تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس": "أعتقد أن نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان، لأن سوق الانتقالات ستكون مختلفة".
وأضاف "عالم الاقتصاد في كرة القدم سيتغير".
ورحل نيمار عن صفوف البلوغرانا في صيف 2017، لكنه يسعى جاهدًا للعودة مرة أخرى للنادي الكاتالوني.
وينتهي عقده مع بي إس جي في صيف 2022، ويرفض النادي الفرنسي التخلي عنه، حتى الآن، كما فعل في الصيف الماضي رغم المحاولات المستميتة للبارسا ونيمار.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار لن يغادر باريس سان جيرمان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.