الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ279 وتسهيلات إضافية الأسبوع المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة شاب (33 عاما)، من بلدة "مجيدال هعيمق" جراء إصاباته بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 279 حالة وفاة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد أعلن عن وفاة الشاب في مستشفى "شيبا"، حيث كان يرقد بحالة خطيرة جدا عقب إصابته بالفيروس.

وعانى الشاب من أمراض مزمنة ومرض في الرئتين، علما أن العديد من أفراد عائلته أصيبوا بالفيروس، لكنهم تماثلوا للشفاء.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، مساء الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 16659 إصابة.

وأظهرت معطيات الوزارة، أن عدد الإصابات النشطة انخفضت إلى 2946 حالة، من بينها 42 في حالة متوسطة، و50 في حالة خطيرة، تم وصل 38 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

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ويأتي الارتفاع المتواصل بوفيات كورونا في الوقت الذي صادقت الحكومة في ساعات متأخرة من الليل على المزيد من التسهيلات وإلغاء المزيد من إجراءات العزل.

وتم المصادقة فتح دور العبادة لاستقبال المصلين بدءا من صباح اليوم الأربعاء، بشرط استقبال دور العبادة 50 مصليا كحد أقصى، وذلك مع التقيد بتعليمات التباعد والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص وقواعد النظافة العامة وارتداء الكمامات الواقية، وتعيين "مسؤول كورونا"، لمتابعة سير الإجراءات.

كما صادقت الحكومة على السماح للمواطنين بالمكوث على شواطئ البحر، عملا بتعليمات "الشارة البنفسجية"، بالإضافة إلى السماح بتلقي علاج نفسي، بالإضافة إلى عودة عمل المتاحف على أن تستقبل زائر واحد في كل 15 مترا مربعا، ووفقا لتعليمات "الشارة البنفسجية".

ومن المتوقع دخول تسهيلات أخرى في الأسبوع المقبل، بضمنها فتح تام للمدارس وعودة شاملة للمدارس مع الحفاظ على تعليمات وإرشادات الوقاية، واستئناف الدورات والتعليم اللامنهجي في النوادي، كما سيتم فتح المطاعم بموجب تعليمات وزارة الصحة، فيما سيمسح لبرك السباحة العمل بشروط.