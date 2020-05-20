حرائق في أنحاء البلاد في ظل الحر الشديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبت حرائق في أحراش ومناطق مفتوحة في عدة مناطق بالبلاد، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق ومنع انتشار ألسنة النار إلى المناطق السكنية، إثر موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أنه خلال الأيام الأخيرة تعاملت طواقم الإطفاء مع حرائق وحالات معقدة، في أعقاب موجة الحرّ والأيام الأخيرة التي شهدت ارتفاعا كبيرا على درجات الحرارة، إضافة إلى الرياح ونسب الرطوبة المنخفضة، وكلها ساهمت في انتشار النار بسرعة أكبر في المناطق الوعرية والأحراش.

وأكد أنه منذ يوم السبت الماضي ولغاية أمس الثلاثاء، تعاملت طواقم الإطفاء مع نحو 1900 حادث طارئ ميدانيا بينها نحو 900 حريق بمناطق مفتوحة وأكثر من 300 حريق بمناطق مأهولة ومناطق صناعية وغيرها.

وعملت طائرات الإطفاء بشكل مكثّف، أمس، إذ عملت 10 طائرات ومروحية مراقبة، وأجرت 100 طلعة جوية على مدار 70 ساعة طيران.

وتركز عمل الطائرات بشكل خاص في 9 مواقع اشتعلت فيها النار، بينها 3 حرائق كبيرة في (إلعاد)، عين رافة غربي مدينة القدس، ويافة الناصرة، وتركز الإطفاء الجوي في المناطق والنقاط القريبة من خط المنازل المأهولة. واكتشفت 6 من الحرائق وأخمدت خلال جولات طائرات الإطفاء التفقدية والمبادر إليها.

واستخدمت خلال عمل طواقم الإطفاء، أمس، نحو 302,000 لتر مياه ممزوجة بمادة إطفاء خاصة، مُثبطات اللهب ورغوة في مختلف الحرائق.

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ومما يذكر أنه قرابة، الساعة الثانية ظهرا من يوم أمس، شب حريق بمنطقة أشواك وأعشاب في المنطقة الصناعية في كفر كنا وامتدت ألسنة اللهب لتصل إلى مصنع للبلاستيك. وعمل في المكان 14 طاقم إطفاء وإنقاذ إذ وصلت كافة طواقم إطفاء محطة الناصرة إلى المكان وعملت في ٣3 نقاط مركزية لمنع انتشار النار للمصالح التجارية القريبة. وخلال الحريق، أصيب أحد أفراد طاقم الإطفاء من جراء استنشاق الدخان.

وعند الساعة الواحدة والنصف ظهر أمس، شب حريق في يافة الناصرة، وسط تخوفات من اقتراب النار للمنازل في البلدة. ووصل إلى المكان 13 طاقم إطفاء وبضمنها طواقم تعزيز و4 طائرات، وتمت السيطرة على النار .

تحذيرات

وفي ضوء الأحوال الجوية الحارّة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، أمرًا يقضي بحظر إشعال النار، بدءًا من يوم الأحد الماضي منذ الساعة 09:00 ولغاية يوم الجمعة المقبل حتى الساعة 16:00.

وناشدت سلطة الإطفاء، المواطنين، بالالتزام بالتعليمات والأوامر وبعدم إشعال النار في المناطق المفتوحة بتاتًا.

يذكر أن الراصد الجوي توقع أن تبقى البلاد، في اليومين المقبلين، تحت تأثير الموجة الحارة جدا التي تتعرض لها منذ نهاية الأسبوع الماضي.