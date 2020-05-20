الباقورة: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على مواطن أردني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مواطن أردني بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة سمخ جنوبي بحيرة طبرية عند الحدود الأردنية – الإسرائيلية. وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إنه شب حريق في المكان.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن قوة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المواطن الأردني (49 عاما) في منطقة الباقورة، وأنه كان يحاول تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.
ونُقل المواطن الأردني الجريح إلى مستشفى بورية قرب طبرية، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة. وشب الحريق في أعقاب إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف إضاءة.
وانسحبت إسرائيل من الباقورة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بموجب قرار الحكومة الأردنية بعدم تمديد اتفاقية استئجار الباقورة والغمر، واستعادتهما، بعد أن استأجرتهما إسرائيل بموجب اتفاقية سلام بين الجانبين، في عام 1994. كما انسحبت من منطقة الغمر، نهاية نيسانن/أبريل الماضي.
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