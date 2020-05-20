الأمم المتحدة: ملايين الأفارقة مهددون بفقر مدقع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن ملايين الأشخاص "يمكن أن يعانوا من فقرٍ مدقع" في أفريقيا بسبب وباء كوفيد-19، داعيًا إلى "تضامن دولي متزايد مع هذه القارة".

وقال غوتيريش في بيان مرفق بدراسة للأمم المتحدة تتضمن توصيات أيضا حول القارة الأفريقية إن "الوباء يهدّد التقدم الذي تحقق في أفريقيا إذ إنه سيفاقم التفاوت القائم أساسًا ويزيد الجوع ونقص التغذية والهشاشة في مواجهة الأمراض".

وعبّر عن ارتياحه لأن أفريقيا تحركت بسرعة في مواجهة الوباء، وسجّلت عدد إصابات حتى الآن قليل نسبيًا.

وقال إن "الفيروس تسبب بوفاة أكثر من 2500 شخص في أفريقيا"، ومتابعًا أن "دول أفريقيا يجب أن تتمتع بالإمكانية نفسها للحصول بسرعة وعدالة وبسعر معقول على أي لقاح أو علاج قادم، يجب اعتبارهما ملكيات عالمية عامة".

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وأوضح غوتيريش أن الوباء "ما زال في بدايته في أفريقيا، حيث يمكن أن تتكثف حالات الخلل بسرعة". مشيرًا إلى أنه "لا بد من البرهنة على تضامن عالمي مع أفريقيا، اعتبارًا من اليوم ومن أجل النهوض مجددًا بشكل أفضل، ولا بد من وضع حد للوباء في أفريقيا لإنهائه في جميع أنحاء العالم".

وفي توصياته يطلب غوتيريش "تعبئة دولية لتعزيز الأنظمة الصحية في أفريقيا والإبقاء على شبكات التمويل الغذائي وتجنب أزمة مالية". موضحًا أنه "يجب أيضا دعم التعليم وحماية الوظائف والإبقاء على تمويل العائلات والشركات وحماية القارة من خسارة المداخيل وعائدات التصدير".

ورأى غوتيريش أنه لا بد أيضا من تأمين "أكثر من مئتي مليار دولار إضافية من دعم الأسرة الدولية لأفريقيا". وذكر "بضرورة العمل على وضع إطار شامل للدين، بدءًا بتجميد عام لديون الدول غير القادرة على تسديد خدمتها".