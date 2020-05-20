صحيفة تتحدث عن الإرادة الصلبة في الإمارات التي ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين القيادة والشعب

الأربعاء 20 مايو 2020

قالت صحيفة خليجية، بالتزامن مع حلول الفطر السعيد، تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية على مواطني أبوظبي، لتضاعف هذه الفرحة، وتبث الأمل في النفوس، في ظل الظروف التي يواجهها العالم بمكافحة جائحة كورونا.



ولفتت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2020 للمواطنين في إمارة أبوظبي، بلغت 5.5 مليار درهم، ويستفيد منها أكثر من 5550 مواطناً، ضمن جهود القيادة الرشيدة لضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتأمين أفضل المستويات المعيشية والحياتية للمواطنين، إلى جانب مساهمة هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية في أكثر من مجال.

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وذكرت أن هذه الحزمة تضاعفت بهدف تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، ووسعت قاعدة المستفيدين، لأهميتها في تعزيز دور المواطنين وانخراطهم في العملية التنموية، وتهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم، لبذل الجهد والإنجاز ضمن مسيرة العطاء التي تبذلها القيادة الرشيدة في تأمين مستقبل الأجيال خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وشددت في ختام افتتاحيتها على أن توجيهات القيادة تؤكد دوماً أن المواطن هو الأولوية ضمن الخطط والاستراتيجيات التنموية التي لن يتوقف أو يتأثر تنفيذها، في ظل العزيمة والإرادة الصلبة في الإمارات التي ضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين القيادة والشعب، وأثبتت قدرة اقتصادها القوي والمرن، وكوادرها المؤهلة والمتميزة على مواجهة أصعب التحديات