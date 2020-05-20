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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مدير مكتب المبعوث الاممي بمدينة عدن: حضرموت زهرة في صحراء والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 مايو 2020
قال مروان علي رئيس القسم السياسي و مدير مكتب المبعوث الاممي لليمن بمدينة عدن، ان "حضرموت زهرة في صحراء"
كما قال: "لقد اثنيت على جهود محافظ محافظة حضرموت و تمنيت ان يوجد قائد مثله في الوطن العربي كامل وليس فقط في اليمن فهو نموذج مشرف، ثقافة حضرموت القابلة للاختلاف و التعايش هي نموذج و يجب على السياسيين اليمنين الاستفادة من تجربة حضرموت.
واكد ان حضرموت حاليا" زهرة في صحراء" فنحن نتمنى ان نستطيع من خلال نشاطاتنا و محاولاتنا ان نجمع الاطراف و نحقق وقف اطلاق النار بينهم و نصل الى توافق في عملية السلام وليس التوافق السياسي."
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