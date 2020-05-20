الحوثية تستهدف منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة

الأربعاء 20 مايو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة.



مصادر محلية ذكرت، أن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بعدد من قذائف RBG، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح الدوشكا بشكل متعمد وهستيري.

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وأضافت المصادر أن القصف والإستهداف تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم، وذلك لإنعدام الأمان وفقدان الرغبة بالعيش في ظل القصف الحوثي المتواصل.

وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي، دون اكتراث منها لقداسة شهر رمضان المبارك أو اعتبار للوضع الإنساني المتدهور في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة