سلطان الجابر: الإعلام الإماراتي تعاون مع كل الجهات لمواجهة تحدي كورونا

الأربعاء 20 مايو 2020

أشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام، بالدور الإعلامي الإماراتي المميز خلال هذه المرحلة الفارقة التي يمر بها العالم نتيجة فيروس كورونا.



وأثنى الدكتور سلطان الجابر على دور الإعلام الإماراتي، ووصفه بأنه "يقف في خط الدفاع الأول ويتعاون مع كل الجهات المختصة في مواجهة هذا التحدي".

وقال في مقطع مصور، نشره حساب المجلس الوطني للإعلام الإماراتي على موقع "تويتر": "كان للإعلام دور واضح ومميز خلال هذه المرحلة التي يمر فيها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وقفتم إلى جانب الجهات المعنية في قطاعات الصحة وغيرها بالمساهمة في نشر الوعي والتثقيف لحماية المجتمع من تداعيات هذا الوباء وتحقيق النتائج الإيجابية ومواجهة التحديات وتجاوزها".

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وأضاف: "بالنسبة لنا في دولة الإمارات، نحن نعتز بإعلامنا الوطني الذي وقف في خط الدفاع الأول مع كل الجهات المختصة لتتوحد الجهود الوطنية المميزة ونواجه هذا التحدي بإيجابية وبعزيمة وبإصرار".

وتابع: "التزم الإعلاميون بالمسؤولية تجاه المجتمع وبذلوا جهودا كبيرة ومخلصة، وعملوا على مدار الساعة لإيصال المعلومات الصحيحة بدقة ومهنية وشفافية، وأريد أن أشكر جميع الأخوة الإعلاميين على التفاني والإخلاص والمثابرة في أداء مهامهم الإعلامية".

واختتم رسالته قائلا: "أتوجه لكم جميعا بالشكر والتقدير، إخلاصكم في العمل واضحا وملموسا وأوصيكم باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية لضمان سلامتكم والمساهمة في حماية مجتمعاتنا، الله يوفقكم ويحفظكم".