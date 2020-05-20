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شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أممي بمساعدات دولة الإمارات لفلسطين ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 مايو 2020
أعرب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن امتنانه لحكومة الإمارات العربية المتحدة على تسليم 14 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وقال في تصريحات"ستدعم الإمدادات جهود كبح انتشار جائحة كورونا وتأثيرها في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقا للعين.
ولفت إلى أن المساعدة تشمل معدات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية، و10 أجهزة تنفس اصطناعي مطلوبة بشدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "تتماشى هذه المساعدة مع خطة الاستجابة للأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "تدعم الخطة الجهود التي تقودها حكومة فلسطين لاحتواء الوباء وتخفيف آثاره".
وشكر نيكولاي ملادينوف حكومة وشعب الإمارات على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني، وقال: "الإمارات العربية المتحدة شريك مهم، ويحظى دعمها المستمر للسلام وللشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج بتقدير كبير.. التضامن العالمي في مصلحة الجميع.. خاصة أننا نواجه اليوم أكثر الأزمات صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يمكننا تجاوز ذلك إلا من خلال العمل معًا".
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه "بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا، ساهمت الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 828.2 مليون دولار أمريكي من 2013 إلى نيسان/أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقالت: "كانت الإمارات واحدة من أكبر المساهمين بالعالم في مواجهة فيروس كورونا، حيث قدمت أكثر من 500 طن متري من المساعدات إلى 47 دولة".
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